Выборный 2021 год: состав свердловских ТИК обновился на 20%

В Свердловской области завершилось формирование новых составов 75 территориальных избирательных комиссий из 80, работающих в регионе. Всего было замещено 716 мест.

«Ротация составила примерно 20%. Мы сохранили многопартийность, в составах теркомов представительство получили все партии, которые предлагали своих кандидатов. Важно, что парламентские партии основательно и внимательно отнеслись к этой работе – в каждой из 75 комиссий будут работать их члены с правом решающего голоса», – сообщил председатель областного избиркома Владимир Русинов.

В итоге в составы ТИК на новый пятилетний срок полномочий вошли 444 представителя от 13 региональных отделений политических партий. «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» имеют представительства во всех 75 территориальных комиссиях. Партия «Зеленые» сумела сохранить места в 63 теркомах, «Патриоты России» – в 55, Демократическая партия России имеет девять мест, партия «Яблоко» – 7, «Партия Роста» – 4, «Родина» – 2.

Из новичков – Коммунистическая партия социальной справедливости теперь имеет двух членов в составе ТИК, Партия пенсионеров за социальную справедливость и партия «За правду» получили по одному месту в теркомах. Также в новые составы вошли 37 человек от трех общественных организаций: «Зеленый фронт», «Наш дом – наш город», «Ассоциация юристов России».

Три политические организации вышли из составов ТИК. «Не будет в комиссиях членов от партий «Гражданская сила», «Умная Россия» и народной партии «За женщин России», представители которых работали в предыдущем созыве. Региональные отделения последних двух партий были ликвидированы по решению Минюста, а «Гражданская сила» не заявляла своих кандидатов», – добавил Владимир Русинов.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2021 года в Свердловской области пройдут две крупные парламентские кампании. Жители будут избирать новые составы регионального заксобрания и Госдумы РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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