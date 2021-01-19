Дума Среднеуральска готова дать старт конкурсу на должность мэра. В разговорах его имя уже звучит

В ближайшее время дума Среднеуральска соберется на заседание, на котором объявит о начале конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом сообщили «Новому Дню» в приемной думы. Вероятно, заседание состоится уже 21 января.

Напомним, бывший глава Среднеуральска Андрей Зашляпин накануне написал заявление об отставке. Дополнительно Зашляпин оставил пост на своей странице «ВКонтакте», где говорит, что не будет вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркивает только, что это не вызвано результатами его работы. Мэр признался, что эти месяцы были самыми сложными в его жизни, но ему не стыдно за все сделанное.

Между тем неофициально уже называют имя его возможного преемника – это Александр Ковальчик, который накануне покинул мэрию Екатеринбурга. На тот момент он занимал должность главы аппарата, но недолго – с 21 декабря. До этого он был первым заместителем главы. Но незадолго до своего возвращения в областное правительство тогда еще мэр Александр Высокинский назначил первым замом Орлова, а Ковальчика понизил в должности. После ухода Высокинского Орлов автоматически стал временно исполняющим обязанности главы. Руководителем аппарата администрации стала его помощница Марина Фадеева.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 19.01.21

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