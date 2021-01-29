Партия пенсионеров отреклась от депутата заксо Зяблицева: «Ну и как его называть?»

Партия пенсионеров за социальную справедливость ясно дала понять, что в ее рядах больше нет места действующему депутату заксо Евгению Зяблицеву, который прошел на выборах 2016 года именно от нее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшней пресс-конференции руководитель регионального отделения партии Сергей Полыганов заявил буквально следующее: «Есть некий уважаемый господин на букву З, депутат заксобрания от Партии пенсионеров, не будем называть имена, все поняли, о ком речь. Его членство в партии приостановлено, он не член партии, но он все еще депутат. Как его называть?» Отметим, что Сергей Полыганов отвечал на вопрос, сколько у партии действующих депутатов в Свердловской области. Хотя спикер не назвал фамилии, вычислить ее несложно. В свердловском заксо только два депутата с фамилиями на букву «З»: «пенсионер» Евгений Зяблицев и член ЛДПР Михаил Зубарев. Добавим, на странице Зяблицева на сайте заксо указано, что сейчас он беспартийный, хоть и был избран от Партии пенсионеров за социальную справедливость.

Напомним, черная кошка между Партией пенсионеров и Евгением Зяблицевым пробежала в 2018 году перед выборами в гордуму Екатеринбурга после конфликта между региональным отделением и федеральным руководством. 28 июня 2018 года решением собрания регионального отделения РППСС его председателем стал депутат заксобрания Евгений Зяблицев. Были сформированы списки кандидатов в ЕГД. Но в августе свердловских «пенсионеров» навестил зампред партии Владимир Ворожцов, после чего руководство регионального отделения было признано нелигитимным. Начались судебные процессы, в результате которых РППСС была снята с выборов в гордуму.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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