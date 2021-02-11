Производителям хлеба выделят 60,7 млн рублей, чтобы удержать цены

Больше 56,5 млн рублей из федерального бюджета и 4,2 млн из областного выделят свердловским предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности для стабилизации цен на хлеб.

Как сообщает департамент информполитики, почти 45 млн рублей будет направлено на компенсацию части затрат производителям. Размер субсидий составит 2 150 рублей за тонну продукции. Более 16 млн рублей направят на компенсацию закупки предприятиями продовольственной пшеницы.

По информации Свердловскстата, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года хлеб и хлебобулочные изделия в области подорожали на 0,8%, пшеничная мука – на 0,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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