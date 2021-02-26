«Единая Россия» устроит слушания для кандидатов-одномандатников в свердловский парламент

В свердловском отделении «Единой России» появится новый формат работы с кандидатами. В марте партия устроит слушания для тех, кто желает участвовать в выборах свердловского заксобрания по одномандатным округам. Претенденты должны будут презентовать предвыборную программу и свой избирательный штаб.

«Кандидат приходит со своим технологом и начальником штаба и рассказывает, как будет вести кампанию. Предполагается, что он сразу предоставит социологию по округу и укажет источник финансирования. Оценивать потенциал кандидата будут политтехнологи, нанятые ЕР для ведения парламентской кампании, и члены политсовета партии», – рассказал источник «Нового Дня».

Информацию о слушаниях подтвердил еще один высокопоставленный партиец: «Это не столько новый формат, просто более углубленная работа с кандидатами. Они должны понимать, с чем идут на выборы».

Оперативно получить комментарий у секретаря СРО ЕР Виктора Шептия агентству не удалось – его телефон не отвечает.

Как уже сообщалось, праймериз «Единой России» для выборов в свердловское заксо и Госдуму должны состояться в мае. Дата внутрипартийного голосования, а также формат его проведения пока неизвестны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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