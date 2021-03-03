Праймериз «Единой России» начнутся на следующей неделе

Праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и региональные заксобрания будут объявлены уже на следующей неделе. Это указано в положениях о праймериз, опубликованных на сайте партии.

В этом году выборы пройдут преимущественно в электронной форме (с идентификацией на портале «Госуслуги»), но региональные партийные органы вправе предложить генсовету разрешить им наряду с этим открывать счетные участки на всей территории региона. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая, очное – только 30 мая.

Выдвижение кандидатов на праймериз в Госдуму начнется не ранее, чем за 80 дней до 30 мая, то есть 10 марта, закончится – 29 апреля.

Региональные праймериз должны быть назначены не раньше, чем за 85 и не позднее, чем за 81 день до 30 мая, то есть 6-10 марта. Период выдвижения кандидатов на праймериз в заксо – такой же, как на праймериз в Госдуму. Кандидат имеет право выдвигаться одновременно по одномандатному округу и по партийному списку, но не может участвовать в праймериз сразу в нескольких округах.

Как сообщал «Новый День», голосование пройдет по «первой» (открытой) модели, когда голосовать смогут все желающие избиратели, а баллотироваться – несудимые граждане России, не имеющие активов за рубежом и не состоящие в других политических партиях.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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