Праймериз «Единой России» начнутся на следующей неделе

Праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и региональные заксобрания будут объявлены уже на следующей неделе. Это указано в положениях о праймериз, опубликованных на сайте партии.
В этом году выборы пройдут преимущественно в электронной форме (с идентификацией на портале «Госуслуги»), но региональные партийные органы вправе предложить генсовету разрешить им наряду с этим открывать счетные участки на всей территории региона. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая, очное – только 30 мая.
Выдвижение кандидатов на праймериз в Госдуму начнется не ранее, чем за 80 дней до 30 мая, то есть 10 марта, закончится – 29 апреля.
Региональные праймериз должны быть назначены не раньше, чем за 85 и не позднее, чем за 81 день до 30 мая, то есть 6-10 марта. Период выдвижения кандидатов на праймериз в заксо – такой же, как на праймериз в Госдуму. Кандидат имеет право выдвигаться одновременно по одномандатному округу и по партийному списку, но не может участвовать в праймериз сразу в нескольких округах.
Как сообщал «Новый День», голосование пройдет по «первой» (открытой) модели, когда голосовать смогут все желающие избиратели, а баллотироваться – несудимые граждане России, не имеющие активов за рубежом и не состоящие в других политических партиях.
Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева
Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.03.21
«Автомобилист» проиграл «Авангарду» первый матч плей-офф. / 3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Свердловская область попала в «красную зону» по уровню свободы в интернете. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube