В праймериз ЕР смогут участвовать все желающие: партии нужны новые лица

«Единая Россия» определилась с моделью предварительного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму и региональные заксобрания: и выдвигаться, и голосовать смогут все желающие. Сторонники закрытой («четвертой») модели проиграли.

Как сообщает пресс-служба партии, ее председатель Дмитрий Медведев отметил, что предварительное голосование по первой модели «позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей». «Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия», – сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, за основу в партии предлагают взять проведение праймериз онлайн с учетом эпидемиологической ситуации. Эту процедуру использовали в мае 2020 года. Вместе с тем ряд регионов предложили провести голосование очно – особенно там, где большое количество избирателей живет на селе, без стабильного интернета. В каждом случае решение о способе организации будет приниматься отдельно.

Политтехнолог Александр Пирогов, комментируя «Новому Дню» это решение, заявил, что в данном случае интересы федеральных и региональных руководителей ЕР были противоположны. Функционеры на местах намеревались провести праймериз по «закрытой», четвертой, модели, когда голосовать могут только сами партийцы. «Регионы хотели получить на выходе четкий и полностью предсказуемый результат, который могла бы обеспечить четвертая модель, – пояснил Пирогов. – А федералы хотят, чтобы праймериз вошли в политическую традицию, и чтобы избиратели к ней привыкли, и чтобы конкуренция была выше. Партии нужны новые лица, а для этого праймериз надо сделать открытыми». Эксперт добавил, что регионы были против еще и потому, что первая модель – гораздо более затратная для кандидатов. Кандидатам, как на полноценных выборах, придется создавать штабы, чтобы привлекать избирателей. И тут нужны либо большие деньги, тратить которые придется уже с апреля, либо серьезный административный ресурс.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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