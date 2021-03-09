На Первом канале выходит сериал, который снимали на Исети и в музее «Северская домна» в Полевском: рассказ очевидцев

Сегодня на Первом канале состоится премьера многосерийного фильма «Угрюм-река», который частично снимали в Свердловской области. Директор музея «Северская домна» Анна Трепалова рассказала, как проходили съемки, в которых приняли участие реальные работники уральского завода.

Действие романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», по которому сняли 16-серийную картину, происходит на рубеже XIX-XX веков. Режиссер Юрий Мороз постарался рассказать историю трех поколений семьи Громовых.

«Главный герой – Прохор Громов: его дед Данила нажил состояние грабежом и разбоем, отец Петр вложил деньги в бизнес и передал все Прохору по наследству. Тот обладает предпринимательской жилкой: обустраивает леса Сибири, строит сталелитейный завод, но чем больше богатеет, тем больше превращается в монстра», – говорится в аннотации на сайте Первого канала.

Согласно официальной информации, съемки фильма «Угрюм-река» проходили на Урале, в Минске, Суздале, Москве и других городах. Везде приходилось строить декорации. Но в Свердловской области съемочная группа воспользовалась существующими историческими зданиями – часть сериала снимали на Исети под Екатеринбургом, часть – в музейном комплексе «Северская домна» в Полевском. В кадр попадут и здание бывшей кирпичной фабрики, построенной еще в 1842 году, и здание доменного цеха, которое не менялось с 1860 года, и сама домна – «единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, находящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке».

Директор музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова на своей странице в фейсбуке рассказала, как проходили съемки «Угрюм-реки» в прошлом году. По ее словам, в Полевском снимали всего один день – 4 августа. Но подготовка началась задолго до того, как приехали актеры.

«Хотя домна сама по себе аутентична и требовалось минимум декораций, всё же они были нужны. Прежде всего требовалось очень много шлака разной фракции, им засыпали музейную площадь перед домной и ВЕСЬ ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР! Делали это 3 дня. Дальше худождник-постановщик со своей командой начал создавать детали, столь необходимые для кино – клепки на воротах домны, старинные фонари, декорирование современной электропроводки и разных других деталей, деревянные весы, рельсы для вагонеток, горы руды и дров... А вот внутри доменного цеха и на колошниковой площадке основную атмосферу создавали пиротехники, добавляя к историческому антуражу клубы дыма и пара», – рассказала Анна Трепалова.

Для массовых сцен съемочной группе понадобилось много мужчин, которые могли бы сыграть рабочих конца XIX века.

«Помню, как помощник режиссёра по актерам массовых сцен Андрей Светлов поставил нам задачу найти бородатых крепких мужиков, и борода должна была быть как тогда стригли, а не сейчас, оказалось, что у нас таких не мало. В общем, почти все бороды в кино настоящие). Помимо красавцев бородытых парней нашли мы и девчонок с длинными косами, которые тоже весьма удачно вписались в атмосферу фильма», – пишет директор музейного комплекса.

О режиссере и актерах, исполняющих главные роли, у музейных работников остались только положительные воспоминания.

«Надо ли говорить, что наблюдать за их игрой – верх восторга! Особенно за тем как играет Александр Горбатов. Вот уж у кого точно бешеная энергетика», – пишет директор музея.

Интересно, что для съемок фильма «Угрюм-река» брали автомобиль из музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме. Раритетную машину приходилось несколько раз перевозить из одного города в другой – в локации, где проходили съемки. По признанию представителей съемочной группы, съемки в Сибири и на Урале были самыми сложными.

«Лодки и технику нужно было доставлять в труднодоступные места за 100, а то и 150 километров от ближайших населенных пунктов. На реке Исеть под Екатеринбургом актерам пришлось преодолевать пороги на шестиметровой деревянной лодке, которую спускали на воду за 50 метров до порогов. За съемочный день можно было снять всего два дубля. Снимали эту сцену с дрона», – говорится на сайте Первого канала.

Добавим, что ранее на Урале уже снимали фильм «Угрюм-река». Четырехсерийная лента Ярополка Лапшина вышла на Свердловской киностудии в 1968 году. Съемки тогде проходили тоже на Урале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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