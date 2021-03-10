КХЛ признала три судейские ошибки в пользу «Авангарда» в матчах с «Автомобилистом»

ХК «Автомобилист» опубликовал официальные ответы департамента судейства КХЛ на запрос клуба по поводу работы арбитров в серии плей-офф с омским «Авангардом». Екатеринбургская команда указала на семь игровых эпизодов в третьем и четвертом матчах, в которых, по мнению «Автомобилиста», судьи пропустили нарушения в пользу соперника.

Так, пять запросов касались скандального матча № 4, который состоялся 8 марта в Екатеринбурге. «Автомобилист» вел в счете 3:1, но получил два удаления в конце основного времени, которые реализовал «Авангард», и проиграл в овертайме. Самый спорный момент встречи случился на отрезке 57:16, когда судьи назначили двухминутный штраф Чарльзу Генуэю за подножку Риду Буше. По мнению «Автомобилиста», американский нападающий «Авангарда» упал «рыбкой», поэтому его нужно было наказать за симуляцию. Департамент судейства КХЛ ответил так: «Практически всегда, когда клюшка оказывается между ног игрока и совершается подножка (как в данной ситуации), игрок, против которого совершено нарушение, падает на лед как-то неестественно и создается впечатление, что он приукрашивает падение (как в данной ситуации), но это обманчивое впечатление, симуляции нет».

«Автомобилист» запрашивал разъяснения еще трех эпизодов этого матча. По мнению екатеринбургского клуба, во втором периоде на 28-й минуте Илья Ковальчук с нарушением правил блокировал Александра Протоповича, а в первом овертайме судьи не заметили подножки соперников против Степана Хрипунова и Алексея Макеева. Департамент судейства КХЛ ответил, что нарушений в этих моментах игры не было.

Но в КХЛ признали судейской ошибкой эпизод на 16-й минуте первого овертайма. «Автомобилист» указывал, что арбитры пропустили удар клюшкой по рукам Павла Дацюка со стороны нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука. В лиге согласились с претензией клуба.

По поводу матча № 3, который прошел в Екатеринбурге 6 марта, «Автомобилист» направил два запроса. По мнению клуба, во втором периоде арбитры пропустили толчок в спину против Анатолия Голышева со стороны Кирилла Готовца. Голышев был вынужден пропустить следующий матч из-за подозрения на перелом ребра. «Формально толчок клюшкой был, но это «пятак» и таких моментов бывает много, особенно в плей-офф», – говорится в ответе департамента судейства.

В том же периоде нападающий «Авангарда» Алексей Емелин ударил в спину Павла Дацюка, но этот игровой момент остался незамеченный арбитрами. В КХЛ подтвердили, что судьи пропустили нарушение «толчок клюшкой».

Напомним, «Автомобилист» и «Авангард» играют в 1/8 Кубка Гагарина, общий счет серии составляет 3-1 в пользу омичей, раунд длится до четырех побед. Сегодня, 10 марта, в Балашихе состоится пятый матч плей-офф. После третьего поражения в серии «Автомобилист» выступил с резкой критикой судейства в матчах. КХЛ приняла решение оштрафовать екатеринбургский клуб за нарушение регламента лиги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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