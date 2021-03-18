Политконсультант Александр Пирогов вернулся в мэрию Екатеринбурга

Политконсультант Александр Пирогов официально назначен советником главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе администрации города. Подтвердил свое новое назначение и сам Пирогов – в соцсетях. На телефонные звонки он пока не отвечает.

Как уже писал «Новый День», вероятность приглашения Пирогова на должность советника мэра Алексея Орлова обсуждалась уже довольно давно, но сам политтехнолог ее не комментировал. Вероятно, его новые обязанности будут связаны с предвыборной кампанией на территории города.

Напомним, несколько лет назад Александр Пирогов уже работал в мэрии – в должности начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга. Он ушел оттуда 7 июня 2016 года, после того как его руководитель, вице-мэр Владимир Тунгусов, перешел на должность главы администрации губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

Сегодня крестьянам рекомендовано начать символическую пахоту. / 18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Мэрия Екатеринбурга назвала пять условий для выполнения поручения Путина по школам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»