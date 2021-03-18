Летчик Дамир Юсупов отказался «набирать высоту» для «Единой России»

Герой России, летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов отказался представлять на выборах в Госдуму партию «Единая Россия», где ему прочили третье место в общеобластной тройке – после губернатора Евгения Куйвашева и депутата Павла Крашенинникова. Таким образом, тройка превратилась в двойку, и партия срочно ищет популярного и ничем себя не скомпрометировавшего кандидата, чтобы заполнить недостающую позицию.

Официально эта информация пока нигде не подтверждается.

«У нас в партии все предвыборные списки составляются по итогам праймериз. Так что если говорить о конкретном человеке, то правильнее спросить, собирается ли он на праймериз. Но об этом нужно спрашивать его самого. Если собирается, и на праймериз его поддержат жители нашей области – тогда уже можно говорить об участии или неучастии в выборах. Пока что выдвижение на праймериз только началось», – заявил «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов.

Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько сказал, что не обсуждал с Дамиром Юсуповым его планы на участие в выборах.

Тем не менее еще один высокопоставленный единоросс неофициально подтвердил, что информация «Нового Дня» верна, и Юсупов отказался от предложения ЕР участвовать в выборах.

Напомним, ранее летчик уже заявлял, что ему нравится его профессия, и он не хочет ее менять. Это произошло в феврале на встрече со студентами Уральского государственного юридического университета. «На самом деле, вопрос находится в стадии решения, но я скажу одно: я хочу летать. Я прочитал законы. Депутат Госдумы не может заниматься другой деятельностью. А я летаю за деньги, это попадает под запретную деятельность, и будучи депутатом, я не смогу летать. Мое участие в политике под вопросом!» – сообщил Юсупов. После этого он больше никаких публичных заявлений не делал.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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