Герой России Дамир Юсупов о выборах в думу: «Я летать хочу!»

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сегодня на встрече со студентами Уральского государственного юридического университета впервые прокомментировал свое возможное участие в выборах в Госдуму от «Единой России».

«На самом деле, вопрос находится в стадии решения, но я скажу одно: я хочу летать. Я прочитал законы. Депутат Госдумы не может заниматься другой деятельностью. А я летаю за деньги, это попадает под запретную деятельность, и будучи депутатом, я не смогу летать. Мое участие в политике под вопросом!» – сообщил Юсупов.

Как уже писал «Новый День», источники говорят, что имя Юсупова может фигурировать в общеобластной тройке кандидатов от «Единой России» вместе с именами губернатора Куйвашева и действующего депутата Павла Крашенинникова. «В плане добавления позитива к образу «Единой России» – выбор хороший, если состоится, конечно», отмечают инсайдеры.

Добавим, на прошлой неделе о своем желании участвовать в праймериз ЕР заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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