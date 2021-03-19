В Свердловской области – уже пять желающих попасть в Госдуму через «Единую Россию»

На сегодняшний день уже пять человек подали документы на участие в праймериз ЕР для отбора кандидатов в Госдуму.

Как сообщили «Новому Дню» в оргкомитете, четыре человека подали заявления через специальный сайт праймериз, их персональные данные до регистрации не разглашаются. Пятый, действующий депутат Павел Крашенинников, привез документы лично.

По регламенту, сначала документы участников проверят юристы, потом состоится заседание регионального оргкомитета, на котором примут решение о регистрации кандидата или отказе в ней. Выдвижение на праймериз продлится до 29 апреля, голосование состоится 24-30 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

В Екатеринбурге нашли «резиновые» квартиры-рекордсмены – в них прописаны сотни людей. / МЧС и ГИБДД предупреждают о непогоде в выходные: свердловчан ждут метели, мокрый снег и гололед. / В УГМК рассказали, когда начнут возводить новый комплекс на месте недостроя у «белого дома». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42