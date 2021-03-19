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Пятница, 19 марта 2021, 12:25 мск

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Павел Крашенинников подал документы на праймериз ЕР в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сегодня в Екатеринбурге подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Как уже сообщал «Новый День», имя Павла Крашенинникова называют в числе наиболее вероятных претендентов на участие в общеобластной тройке «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

Напомним, Павел Крашенинников – один из соавторов поправок в Конституцию 2020 года. В Госдуму он избирался уже пять раз: в 1999 и 2003 годах – от Союза правых сил, в 2007, 2011 и 2016 – от «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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