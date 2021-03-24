На праймериз в Госдуму выдвинулись писатель, пиарщик и атаман

Число кандидатов, которые выдвинулись на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Свердловской области, достигло семи. Двое – губернатор Евгений Куйвашев и депутат ГД Павел Крашенинников – принесли документы лично. Остальные отправили заявки по интернету.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕР, последним на сегодняшний день заявку прислал екатеринбуржец Антон Коснырев, автор фантастической книги «Земля перелома». Комментируя свое выдвижение, он заявил «Новому Дню»: «Возможно, возраст пришел. Сложилось понимание того, что гражданин, не принимающий участие в политической жизни, включая голосование на выборах, не имеет морального права возмущаться властью. А данные праймериз, пусть и небольшой, но шанс повлиять на ее курс».

Ранее заявки на праймериз подали руководитель Октябрьского отделения МГЕР Иван Еременко, консультант Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы Владислав Четин, жительница Екатеринбурга Алена Григорьева и казачий атаман Геннадий Ковалев. Последний известен тем, что в марте 2020 года запретил казакам целовать кресты, иконы и руки священников из-за угрозы распространения коронавируса, а в ноябре предложил казакам воздержаться от прививки до тех пор, пока вакцина не будет одобрена ВОЗ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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