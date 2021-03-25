Участники праймериз ЕР покажут себя на видео

«Единая Россия» определила требования к видеороликам, которые должны снять и опубликовать в своем личном кабинете на сайте pg.er.ru участники праймериз для выборов в Госдуму, заксобрание и органы МСУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе оргкомитета, каждый участник должен снять не менее двух роликов. В первом, длиной не более двух минут, кандидат должен рассказать о себе. В частности, изложить биографию, сообщить, где работает, чем занимался в период пандемии, а также почему он решил выдвигаться именно от «Единой России».

Во втором видеоролике нужно рассказать о своих намерениях: какие проблемы избирателей будущий кандидат хочет решить и чьи интересы будет защищать, став депутатом от партии. Этот ролик должен быть не больше трех минут.

Желающие смогут записать дополнительные видеоролики. Перечень рекомендованных тем также утвердил региональный оргкомитет:

1. Социальная политика в регионах.

2. Постковид – какие уроки должны извлечь из пандемии государство и общество?

3. Почему «Единая Россия»? Как и почему именно партия «Единая Россия» поможет сделать жизнь людей лучше?

4. Экономика и бизнес – какие шаги необходимы для стимулирования экономической жизни и развития России и Свердловской области в частности?

5. Демография – что нужно предпринять государству, региону сегодня для увеличения рождаемости?

6. Медицинская сфера – уроки ковида, как российское здравоохранение прошло проверку на прочность и как развивать здравоохранение дальше?

7. НКО – есть ли в России гражданское общество, какие условия нужны для усиления роли общественных организаций и институтов?

8. Депутат – избиратель: как должен взаимодействовать депутат со своими избирателями.

9. Образование – куда должно идти российское образование? Ключевые проблемы и варианты решений.

10. Гордость, патриотизм, единство общества в региональном разрезе.

Обязательным условием является размещение видеороликов в личном кабинете участника на сайте предварительного голосования, но также приветствуется их распространение через соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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