Первым из участников праймериз ЕР видео снял безработный депутат

Первый участником праймериз ЕР в Свердловской области, который снял о себе обязательный видеоролик, стал депутат городской думы Лесного Максим Шаяхметов, который претендует на кресло в заксо по Красноуральскому округу.

В ролике Шаяхметов идет по улице и рассказывает, что закончил УрФУ по строительной специальности, а потом устроился работать на предприятие из структуры Росатома – «Электрохимприбор». Правда, в информации о кандидате на сайте предварительного голосования указано, что сейчас он является безработным.

Как сообщал «Новый День», каждый участник праймериз должен снять не менее двух роликов. В первом, длиной не более двух минут, кандидат должен рассказать о себе: изложить биографию, сообщить, где работает, чем занимался в период пандемии, а также почему он решил выдвигаться именно от «Единой России».

Во втором видеоролике нужно рассказать о своих намерениях: какие проблемы избирателей будущий кандидат хочет решить и чьи интересы будет защищать, став депутатом от партии. Этот ролик должен быть не больше трех минут.

Лесной, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Лесной, Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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