Андрей Альшевских подал документы на праймериз

Действующий депутат Госдумы Андрей Альшевских сегодня подал документы для участия в праймериз ЕР по Свердловскому одномандатному округу. Он стал третьим, кто сделал это лично, – до него оргкомитет посетили депутат Павел Крашенинников и губернатор Евгений Куйвашев, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии.

Еще один действующий депутат Госдумы, Максим Иванов, подал документы через сайт предварительного голосования. Он собирается переизбраться по Асбестовскому округу. Также через сайт подали заявки Максим Максимов (Свердловский одномандатный избирательный округ № 168); Ксения Федорова (по списку); Максим Шаяхметов (в заксобрание по Красноуральскому одномандатному округу № 17).

Как уже сообщал «Новый День», среди нынешних участников праймериз ЕР немало новых лиц. Например, несколькими днями ранее на них заявились автор фантастической книги «Земля перелома» Антон Коснырев, руководитель Октябрьского отделения МГЕР Иван Еременко, консультант Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы Владислав Четин, жительница Екатеринбурга Алена Григорьева и казачий атаман Геннадий Ковалев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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