Гонщик Сергей Карякин пойдет на праймериз «Единой России»

Победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин принял решение подать документы на праймериз «Единой России». Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете, спортсмена лично ждут в исполкоме ЕР завтра, 1 апреля.

Отметим, что до него на праймериз в Госдуму заявлялись в основном действующие политики: губернатор Евгений Куйвашев, депутаты ГД Павел Крашенинников, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Андрей Ветлужских, Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак.

Ранее появлялась неофициальная информация о возможном выдвижении летчика, Героя России Дамира Юсупова, но, по слухам, он отказался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

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