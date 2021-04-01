Гонщик Карякин не войдет в одну тройку с Куйвашевым

Победитель гонки «Дакар», известный гонщик Сергей Карякин подал документы на праймериз «Единой России» по выборам депутатов заксобрания Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в оргкомитете, спортсмен выбрал для выдвижения Сысертский одномандатный округ.

Напомним, ранее появлялась неофициальная информация о возможном выдвижении летчика, Героя России Дамира Юсупова, но, по слухам, он отказался. Раз Карякин выдвигается в заксобрание, значит, в общеобластную тройку по Госдуме не попадет и он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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