Где Куйвашеву и Крашенинникову искать третьего: мнения политологов

В Свердловской области до сих пор не решен вопрос, кто же станет третьим в общеобластной тройке «Единой России» на выборах в Госдуму. На неофициальном уровне пока известно только, что в тройку войдут губернатор Евгений Куйвашев и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Сегодня, 1 апреля, редакция «Нового Дня» решила спросить у политологов, как и где единороссам искать третьего, причем допускался ответ в шуточной форме.

Московский политолог Константин Калачев заявил, что если в тройке уже есть губернатор и представитель законодательной власти, то надо ее дополнить представителем народа. Надо искать, кто из уроженцев Екатеринбурга и области самый популярный, у кого больше подписчиков. Провести настоящие народные праймериз, причем сделать это на какой-нибудь популярной платформе, например, «Одноклассники» или «ВКонтакте».

Екатеринбургский эксперт Сергей Мошкин ответил, что в древности в случае неразрешимости какого-то вопроса люди использовали жребий, испрашивали волю богов. «В художественных фильмах неоднократно встречался такой прием. Например, «выйду замуж за первого встречного». В порядке фантазии можно было бы предложить губернатору взять в тройку того, кто первым войдет в его кабинет», – предположил Мошкин. Вариант взять в тройку того, кого он первым увидит, выйдя из кабинета, Мошкин отверг: «Слишком очевидно – это будет секретарь». Кстати, напомним, Евгений Куйвашев сейчас находится в отпуске. Вернувшись из него, он, скорее всего, застанет у себя в кабинете Александра Высокинского, которого оставил «на хозяйстве».

Политконсультант Александр Пирогов, недавно назначенный советником главы Екатеринбурга, сказал, что фантазии в политике – дело неблагодарное. «Во-первых, я бы сказал, что списывать со счетов Дамира Юсупова преждевременно, он не делал никаких официальных заявлений на этот счет, – заявил Пирогов. – Во-вторых, в общеобластной тройке основное значение имеет, кто первый. Если первым номером будет губернатор, то остальные имена уже не имеют большого значения». Пирогов также добавил, что известных, популярных персон в регионе на самом деле не так уж и много.

Напомним, сегодня подал документы на праймериз «Единой России» победитель гонки «Дакар», известный гонщик Сергей Карякин. Но оказаться в одной тройке в губернатором он не сможет: спортсмен собрался баллотироваться не в Госдуму, а в областное заксо – по Сысертскому округу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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