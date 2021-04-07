Вместо красивого платка с мехом получил товары для животных – как не попасться на уловки телемагазинов (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на развитие интернет-торговли, в России все еще популярны телемагазины, продающие чудо-товары с «безумными» скидками. В основном, их клиенты – пожилые люди, которые легко верят броской рекламе и готовы приобрести швейцарские часы за 500 рублей. Но покупателей часто ждет разочарование – по почте им приходит товар сомнительного качества, который нельзя вернуть обратно. Как избежать этих ситуаций, «Новому Дню» рассказали специалисты.

Невозвратные посылки

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций УФПС Свердловской области АО «Почта России» Наталья Артемьева советует обращать внимание на отметку «Возврату не подлежит» на посылке. Это означает, что отправитель не считает ценным содержимое внутри, и такая вещь, если ее не заберет покупатель, будет уничтожена.

«Эти посылки на особом счету у операторов почты. Наши сотрудники объясняют клиентам, что выдадут заказ только после оплаты наложенного платежа, но после этого вернуть посылку обратно нельзя. Поэтому если у клиента возникли какие-то подозрения относительно содержимого, он всегда может отказаться от оплаты и просто не забирать присланное. Бывают случаи, когда пожилым людям звонят и просят забрать на почте посылку, якобы подарок, хотя они ничего не заказывали. Так делают недобросовестные продавцы, и лучше тоже ничего не оплачивать», – говорит собеседница агентства.

По ее словам, если получатель оплатит невозвратную посылку, тут же ее вскроет и обнаружит совсем не то, что заказывал в телемагазине, то вернуть деньги он уже не сможет. В такой ситуации сотрудник почтового отделения может только подписать акт о том, что содержимое посылки не соответствует заказу, а дальше недовольный покупатель должен самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.

«Почта России» выступает как посредник между продавцом и покупателем. Единственное, что мы можем сделать – это разъяснять клиентам смысл пометок на посылках. Неврученные посылки отправляются обратно отправителю за его счет. А невозвратные складируют в специальном месте, где они хранятся шесть месяцев, а затем утилизируются как мусор», – объясняет Наталья Артемьева.

Директор екатеринбургского Центра правозащиты Янина Голубева рассказала «Новому Дню», что число жалоб на интернет-продавцов и «магазинов на диване» за 2020 год увеличилось на 50%.

«Есть истории, когда люди получали совсем не те товары, которые заказывали. Из недавнего: потребитель вместо красивого павлопосадского платка с мехом получил синтетическую жилетку и два предмета по уходу за животными в подарок. Бывает, что качество товара из телемагазина оставляет желать лучшего. Часто стали появляться фейковые интернет-магазины, которые собирают деньги, а потом исчезают. Как правило, такая схема применяется, когда человек заказывает товар по телефону, а не через форму на сайте, плюс еще и оплачивает покупку на личную банковскую карту физлица. Вернуть деньги в таком случае очень тяжело, потому что трудно найти продавца. Мы рекомендуем потребителям обращаться в полицию с заявлением по факту обмана или мошенничества. Но, к сожалению, я не могу привести примеры положительных историй, когда таких продавцов привлекали к ответственности», – отметила эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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