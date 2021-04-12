«Молочный король» Майзель собрался в заксо

Сергей Майзель, член Общественной палаты Свердловской области, председатель совета директоров компании «Молочный кит», решил стать депутатом. Он зарегистрирован как участник праймериз «Единой России» по Богдановичской территориальной группе.

Отметим, что от Богдановичского одномандатного округа традиционно избирается спикер заксо Людмила Бабушкина, но она еще не подала документы. Впрочем, если Майзель пойдет на выборы по партийному списку, то получить место в заксо смогут оба. Есть и третий претендент на Богдановичский округ – депутат Алексей Коробейников, который тоже заявился на праймериз. Сможет ли он в ходе праймериз обойти Майзеля, станет ясно в начале мая.

Напомним, Сергей Майзель попал в ОП СО по квоте губернатора.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 12.04.21

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