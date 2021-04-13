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Вторник, 13 апреля 2021, 15:17 мск

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Вице-мэр Ноженко подал документы на праймериз ЕР

Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, назначенный на свою должность только с 12 апреля, подал документы на участие в праймериз «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, Ноженко выдвинулся по территориальной группе Ленинского района Екатеринбурга, который он совсем недавно возглавлял.

Добавим, на праймериз записалось уже довольно много действующих чиновников: губернатор Евгений Куйвашев, замгубернатора Алексей Шмыков, несколько мэров: глава Сысерти – Дмитрий Нисковских, Волчанска – Александр Вервейн, Березовского – Евгений Писцов, Кировграда – Александр Оськин. Мэры в основном записываются в заксо по своим территориальным группам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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