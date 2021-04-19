На праймериз ЕР заявился третий зам Куйвашева

Сегодня вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько подал документы для участия в праймериз Единой России по выборам в Госдуму по партийному списку.
Напомним, ранее на праймериз заявились сам губернатор Евгений Куйвашев, его замы Алексей Шмыков и Азат Салихов, а также не меньше пяти глав муниципалитетов и один областной министр – Юрий Биктуганов. Всего на праймериз в Госдуму заявились 40 человек, в заксо – сто.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 19.04.21
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