На праймериз ЕР заявился третий зам Куйвашева

Сегодня вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько подал документы для участия в праймериз Единой России по выборам в Госдуму по партийному списку.

Напомним, ранее на праймериз заявились сам губернатор Евгений Куйвашев, его замы Алексей Шмыков и Азат Салихов, а также не меньше пяти глав муниципалитетов и один областной министр – Юрий Биктуганов. Всего на праймериз в Госдуму заявились 40 человек, в заксо – сто.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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