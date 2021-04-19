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Понедельник, 19 апреля 2021, 10:45 мск

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На праймериз ЕР заявился третий зам Куйвашева

Сегодня вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько подал документы для участия в праймериз Единой России по выборам в Госдуму по партийному списку.

Напомним, ранее на праймериз заявились сам губернатор Евгений Куйвашев, его замы Алексей Шмыков и Азат Салихов, а также не меньше пяти глав муниципалитетов и один областной министр – Юрий Биктуганов. Всего на праймериз в Госдуму заявились 40 человек, в заксо – сто.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

Министр образования Биктуганов заявился на праймериз ЕР в заксобрание. / Под Сысертью локомотив снес легковушку. Три человека пострадали (ФОТО). / «Дети требуют ежедневных расходов»: многодетная семья рассказала, на что уходят пособия от государства (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

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