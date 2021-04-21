На депутатский округ экс-директора цирка претендуют уже 10 человек

За 9 дней до окончания приема документов на праймериз ЕР в заксо самым желанным для претендентов стал Ленинский округ Екатеринбурга. Уже зарегистрированы 10 участников. Депутатом от округа сейчас является экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, но он заявил «Новому Дню», что не намерен продолжать политическую карьеру.

На праймериз ЕР по одномандатному округу выдвинулись: Алена Григорьева (менеджер ТРК «41 канал»), Артем Лукьяненко (замначальника отдела Минтруда РФ), вице-спикер заксо Виктор Маслаков, Александр Трегубов (директор ООО ГК «Юрлайн»).

По Ленинской тергруппе партийного списка зарегистрированы еще 6 человек: Владимир Бутаков (директор школы искусств № 4), Дмитрий Дорогин (специалист земельного комитета мэрии), Дмитрий Ноженко (замглавы Екатеринбурга), Иван Рубцов (исполнительный директор РЦН «Сиан»), Ирина Симонова (гендиректор РЦН «Сиан»), депутат ЕГД Николай Смирнягин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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