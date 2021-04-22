Топ-менеджер УВЗ пошел на праймериз ЕР в Госдуму

Директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод» Константин Захаров подал документы на праймериз «Единой России».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения «ЕР», Захаров будет участвовать в отборе кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу. По тому же округу заявились на праймериз мало кому известные председатель правления ПО «Светоч» Андрей Никонов и энергетик ООО «Тагил-Стройсервис» Алексей Фадеев. Действующий депутат Госдумы Алексей Балыбердин документы на праймериз не подавал.

Напомним, ранее пошли слухи, что областные власти решили сменить депутата Госдумы по Нижнетагильскому одномандатному округу с Балыбердина на Захарова. Как уже писал «Новый День», в 2016 году выдвижение Алексея Балыбердина активно лоббировал основатель движения «В защиту человека труда», тогдашний полпред Игорь Холманских. Полпред на Урале за эти пять лет сменился дважды, а «люди труда» практически исчезли из информационной повестки.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 22.04.21

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