Слух дня: в Госдуме Балыбердина заменит другой человек с УВЗ

Областные власти решили сменить депутата Госдумы по Нижнетагильскому одномандатному округу. Сейчас в парламенте его представляет профсоюзный деятель с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин. Говорят, что его заменит другой представитель того же предприятия – директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод» Константин Захаров. Балыбердин при этом не сдается и активно пишет в соцсетях о своей депутатской работе. Правда, заявления на праймериз ЕР еще не подали ни тот, ни другой.

Как уже писал «Новый День», в 2016 году выдвижение Алексея Балыбердина активно лоббировал основатель движения «В защиту человека труда», тогдашний полпред Игорь Холманских. Полпред на Урале за эти пять лет сменился дважды, а «люди труда» практически исчезли из информационной повестки.

Добавим, что в ноябре прошлого года у Балыбердина произошла небольшая стычка в соцсети с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Балыбердин написал: «В ходе беседы с главврачом ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Сергеем Безбородовым, случайно выяснилось, что в комнате отдыха для персонала на днях перегорел электрочайник. Не мог оставить этот факт без внимания и уже на следующий день купил термопоты на обе станции скорой помощи в Тагиле. Торт, чай и кофе прилагались», – описал госдумовец свою спонсорскую помощь. «Показушник к сожалению», – кратко прокомментировал глава Нижнего Тагила Пинаев (орфография и пунктуация сохранены).

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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