Антон Шипулин подал документы на праймериз

Действующий депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин сегодня подал документы на праймериз ЕР.

Как сообщили «Новому Дню» в оргкомитете, Шипулин намерен выдвинуться в Госдуму по Серовскому округу – то есть сохранить за собой прежнее место.

Добавим, из 10 депутатов-единороссов, представляющих Свердловскую область в действующем созыве, на праймериз уже заявились Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Сергей Чепиков, Антон Шипулин.

Не подали документы только два действующих депутата от ЕР – Алексей Балыбердин (вместо него на праймериз пошел другой представитель УВЗ – Константин Захаров) и Александр Петров (по неофициальным данным, он планирует избираться от другого региона).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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