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Среда, 28 апреля 2021, 16:32 мск

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Высокинский пошел на праймериз ЕР в Госдуму

Фото: СРО ЕР

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский подал документы на праймериз ЕР в Госдуму, он будет выдвигаться по партийному списку. Об этом сообщили «Новому Дню» в оргкомитете праймериз.

Напомним, ранее документы на праймериз ЕР уже подали губернатор Евгений Куйвашев и три его заместителя: Сергей Бидонько, Алексей Шмыков и Азат Салихов.

По словам вице-губернатора Бидонько, участие в праймериз большого числа крупных чиновников – это способ узнать, насколько они авторитетны в глазах соратников. Отвечая на вопрос «Нового Дня», не может ли так случиться, что все высокопоставленные участники праймериз осенью станут депутатами, а работать «на земле» станет некому, Бидонько ответил, что командная работа предполагает присутствие ее членов на всех уровнях власти, в том числе и на федеральном.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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