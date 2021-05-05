Гражданам, причастным к экстремистским организациям, запретят избираться в Госдуму

Гражданам РФ, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, запретят быть избранными депутатами Государственной думы.

Соответствующий законопроект накануне вечером был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Василием Пискаревым. «Указанный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций», – говорится в пояснительной записке. Речь идет об экстремистских и террористических организациях, которых такими признал суд.

В зависимости от роли человека в организации срок понижения его в избирательных правах будет различаться. Руководители и их замы, в том числе в структурных подразделениях, не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете организации, рядовые члены – в течение трех лет.

Ограничение будет распространяться и на лиц, руководивших организациями, признанными экстремистскими три и менее года назад.

Москва, Евгения Вирачева

Москва. Другие новости 05.05.21

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