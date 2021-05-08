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Суббота, 8 мая 2021, 08:18 мск

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Авиакомпания «Победа» запустит рейсы на Кипр из Екатеринбурга

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга на Кипр, которые планирует осуществлять с 15 июня. До сих пор официально авиасообщение между Республикой и Россией не открыто, существующие рейсы летают в статусе грузопассажирских, но с туристами на борту.

Полетную программу в Ларнаку «Победа» запланировала из трех городов: Екатеринбурга, Перми и Казани.

«Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани – на 16 июня. В летнем сезоне рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Ранее «Победа» не летала в Ларнаку из этих городов. В текущем летнем сезоне «Победа» также летает в Ларнаку раз в неделю из Москвы», – говорится на официальном сайте перевозчика.

Напомним, российских туристов стали пускать на Кипр с 1 апреля при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый нужно сдать за 72 часа до вылета, второй – в аэропорту по прибытии. Официально авиасообщение со страной не возобновлялось, но сейчас из многих городов летают рейсы в статусе грузопассажирских. На этих самолетах за месяц на отдых на Кипр уже отправились сотни туристов. Из Екатеринбурга есть несколько вылетов в неделю. По словам турагентов, туристов не смутил даже введенный на Кипре локдаун: отдыхающие рассказывают, что для отдыха всего хватает. Недельный тур будет стоить минимум 80 тысяч на двоих, плюс придется заплатить от 10 до 30 тысяч за тесты на коронавирус.

Добавим, что с 10 мая Кипр планирует принимать вакцинированных от коронавируса туристов без ПЦР-тестов. В том числе, будет приниматься и сертификат о вакцинации «Спутником V».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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