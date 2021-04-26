Кипр примет привитых россиян без ПЦР-теста

Глава госкомитета Кипра по туризму Саввас Пердиос объявил, что у россиян не будут требовать справку об отрицательном ПЦР-тесте. Главное условие – быть привитым вакциной «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма страны.

Кипр готов закрыть глаза на то, что российский препарат еще не получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). «Ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей», – заявил председатель госсовета.

Новые условия для российских туристов начнут действовать после окончания локдауна, то есть после 10 мая. Всего Кипр готовится принять вакцинированных туристов из 65 стран.

До локдауна россияне могли посещать Кипр без карантина, но после двух отрицательных тестов на коронавирус. Первый нужно было сдать за 72 часа до вылета, а второй в аэропорту Ларнаки (за 30 евро) или Пафоса (за 32 евро).

Напомним, Кипр на две недели ввел частичный локдаун, в том числе комендантский с 9 часов вечера до 5 утра.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что летом страны ЕС будут принимать туристов, только привитых препаратами, одобренными ЕМА (от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Никосия, Наталья Рязанова

Никосия. Другие новости 26.04.21

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