В XXI веке клещи на Урале стали реже кусать людей

За последние 20-30 лет клещи стали реже кусать людей, несмотря на то, что популяция этих кровососущих только растет. В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали «Новому Дню», что за последние два десятилетия сформировались очаги клещевого энцефалита не в лесах, а максимально приближенные к населенным пунктам. Нередко укусы регистрируются в черте городов, в том числе – в Екатеринбурге. Так, в этом году первый случай присасывания произошел в уральской столице, причем пострадавшую укусили, скорее всего, во дворе многоквартирного дома – в парках и скверах она тоже не бывала. «Сегодня все население Свердловской области является потенциальной группой риска. Сезон передачи клещевых инфекций, как правило, продолжается с апреля по октябрь», – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

При всем этом, еще пару десятилетий назад случаев укусов клещей было куда больше – если сейчас за сезон регистрируется около 30 тысяч случаев, то в 90-е годы прошлого века бывало втрое больше. «До 2000 года динамика заболеваемости клещевым энцефалитом характеризовалась волнообразным течением, подъемы отмечались в 1990, 1993, 1996 и 1999 годах. Самым неблагополучным стал 1996 год, когда зарегистрировали более 100 тысяч покусов клещами, из них 1824 случая привели к заражению клещевым энцефалитом, было зарегистрировано 279 случаев среди детей, 38 летальных исходов, 214 случаев инвалидизации после тяжелой формы КЭ», – сообщили в надзорном ведомстве.

К примеру, в 2020 году от укусов этих кровососущих в области пострадали 31180 человек, диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 42 человек, в том числе у 8 детей, что практически в 2 раза ниже уровня 2019 года.

При этом в 2020-м не было зарегистрировано ни одного случая смерти от укуса клеща, а в 2019-м умерли два человека. Один из них – 55-летний мужчина, который не был привит и который не сразу обратился за медицинской помощью. Вторая – жительница Красноярска, которая приезжала в Екатеринбург на гастроли с театром, где работала. Она прогулялась в дендрарии, где ее укусил клещ, оказавшийся боррелиозным.

В Роспотребнадзоре сообщили, что исследования свидетельствуют о трехлетней цикличности обилия клещей в природе, с этим и была связана цикличность заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом в 90-е. То, что уже больше 20 лет свердловчане реже становятся пострадавшими от укусов клещей и реже заражаются энцефалитом, в ведомстве объясняют двумя факторами. Первый – обработка территорий. «В Свердловской области проводится весь комплекс мероприятий по борьбе с клещевыми инфекциями. В обязательном порядке проводится противоклещевая обработка территорий загородных летних оздоровительных учреждений, парков, мест массового отдыха людей, кладбищ, рекомендуется обработка садоводческих кооперативов», – отметили там.

При этом в 2021 году с уничтожением клещей в местах их обитания пока не все гладко. По состоянию на середину мая в регионе было обработано от клещей только 3,6% обязательных площадей – из 10200 га только 367 га.

Второй фактор снижения рисков – прививочная кампания. До 1995 года вакцинация была обязательной только для профессиональных групп риска, например, для лесников, а с 1996 года началась программа массовой вакцинации. Сейчас привиты 87% населения Свердловской области, а в профессиональных группах – 100%. Это хороший результат, но недостаточный для достижения эпидблагополучия по клещевому энцефалиту в регионе, который считается эндемичным для клещей. В ведомстве отмечают, что привиты должны быть 95% населения, в том числе – дети с 15 месяцев, а также должна быть увеличен объем территорий, которые подвергаются акарицидной обработке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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