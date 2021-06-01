Перед выборами в свердловском бюджете нашлись деньги на школу в селе Косулино

Бюджетный комитет свердловского заксобрания одобрил корректировку свердловского бюджета с увеличением доходов на 16,27 миллиардов рублей в 2021 году. Половина этой суммы – безвозмездные поступления из федеральной казны.

Дополнительные деньги будут направлены, в том числе, на строительство социальных объектов. Так, 450 миллионов рублей будут направлены на школьный комплекс в развивающемся районе Солнечный и 82 миллиона рублей – на новый корпус гимназии №120 в Екатеринбурге.

Кроме того, 100 миллионов рублей будут выделены на новую школу в селе Косулино в Белоярском округе. Сейчас там работает одна школа, которая переполнена. Дети учатся в две смены, а из-за нехватки помещений уроки проводятся в библиотеке, актовом зале, учительской и коридорах. О проблеме было известно с 2015 года, когда муниципалитет не попал в федеральную программу из-за халатности чиновников. Проект нового здания был готов в 2019 году, с тех пор документы лежали в региональном министерстве образования. Деньги на строительство школы внезапно нашлись после того, как Косулино посетил губернатор Евгений Куйвашев в рамках предвыборного турне перед праймериз ЕР. Впрочем, по данным местного депутата Ивана Десяткова, на строительство школы требуется не менее 500 миллионов рублей.

Другим свердловским муниципалитетам, где есть переполненные или ветхие школы, не так повезло. Например, до сих пор не может получить финансирование столетняя школа в поселке Сосьва. Дожидаются реконструкции три школы в Верхней Пышме (они включены в список первоочередных трат, если в областном бюджете появятся дополнительные доходы). В Екатеринбурге школьная стройка – больной вопрос. Местные чиновники заявляют, что для решения проблемы перегруженных классов нужно тратить не менее 1 миллиарда рублей в год, но без софинансирования области и Федерации бюджет города не справится.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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