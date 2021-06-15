В Белоярском районе всю ночь спасали поселок от пожара

В Белоярском районе крупный ландшафтный пожар чуть не перекинулся на дома коттеджного поселка Бобры неподалеку от Косулино. Трагедии удалось избежать благодаря сотрудникам МЧС.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 20:12. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 2500 кв. м горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Пожарным удалось не допустить переход огня на поселок. 22:11 пожар был локализован, в 01:23 открытое горение ликвидировано. В 04:12 завершили проливку пожарища. На месте работали 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причина лесного пожара не указана, но сотрудники МЧС неоднократно заявляли, что в большинстве случаев виноват человек.

Как уже сообщал «Новый День», только за 13 июня в Свердловской области зарегистрировано 224 техногенных пожара. Из них 184 были связаны с поджогами тополиного пуха и сухой травы. 13 июня огонь повредил три жилых дома на улице Аппаратной в Екатеринбурге. Днем 14 июня загорелись заброшенная больница в Зеленой Роще и Михайловское кладбище, где похоронены туристы из группы Дятлова.

Белоярский район, Елена Владимирова

Белоярский район. Другие новости 15.06.21

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