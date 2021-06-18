Свердловские единороссы отменили личные приемы из-за коронавируса

В свердловском отделении «Единой России» закрыли общественную приемную. Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации по Covid-19.

Как сообщает пресс-служба СРО ЕР, временно ограничен личный прием граждан депутатами всех уровней. Сотрудники офиса будут принимать обращения жителей дистанционно – по почте, телефону и соцсетях. Также письменные жалобы или просьбы свердловчане могут оставить в почтовом ящике на входной двери в приемную на улице Розы Люксембург, 7.

Как уже сообщалось, 19 июня в Москве состоится предвыборный федеральный съезд «Единой России», на котором будет утвержден список кандидатов от партии в Госдуму. Региональная конференция ЕР назначена на 30 июня, где будет определена областная тройка, список кандидатов-одномандатников и списки территориальных групп. Всем кандидатам ЕР рекомендовать вакцинироваться от коронавируса. Тем не менее, закрытие личных приемов означает, что партия власти по большей части будет вести избирательную кампанию в режиме онлайн.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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