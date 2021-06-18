Свердловские яблочники назвали кандидатов в Госдуму

В свердловском отделении партии «Яблоко» определились со списком кандидатов в Госдуму по семи одномандатным избирательным округам в Свердловской области. Официальное выдвижение претендентов состоится на федеральном съезде партии, который запланирован на 3 и 4 июля в Москве.

Согласно предварительному списку «Яблока», кандидатом по округу №168 идет общественник Владислав Постников, по округу №169 – предприниматель Николай Гаврилов, по округу №170 – председатель первичного отделения «Яблока» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Альберт Хуснутдинов, по округу №171 – активистка движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева, по округу №172 – бывший директор екатеринбургского Дворца игровых видов спорта Геннадий Севастьянов, по округу №173 – активист Александр Куделькин, по округу №174 – общественник Дмитрий Калинин.

Потенциальным свердловским кандидатам теперь необходимо пройти согласование в федеральном бюро партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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