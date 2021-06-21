Владимир Русинов: «Голосования на пеньках не будет!»

Председатель областного избиркома Владимир Русинов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что во время выборов депутатов Госдумы и заксобрания «голосования на пеньках» не будет.

В то же время он сообщил, что избирком готовится максимально дать свердловчанам, особенно пожилым или слабым здоровьем, возможность проголосовать на дому. «Переносных урн у нас хватит, людей тоже», – пообещал он.

Напомним, голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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