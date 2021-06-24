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Четверг, 24 июня 2021, 12:47 мск

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«Родина» выставит кандидатами в Госдуму гимнастку, эколога, депутата и врача

В партии «Родина» составили предварительный список кандидатов в Госдуму от Свердловской области.

Как сообщил «Новому Дню» председатель реготделения партии Валерий Хвостов, сам он возглавит областной список, а также намерен выдвинуться по Серовскому одномандатному округу №174. По Свердловскому одномандатному округу №168 «Родина» планирует выдвинуть депутата Артемовской городской думы Сергея Юсупова; по Каменск-Уральскому округу №169 – врача-уролога Андрея Меркулова; по Березовскому округу №170 – бизнесмена Ярослава Подшивалова; по Нижнетагильскому округу №171 – правового инспектора труда по Свердловской области Ивана Морозова; по Асбестовскому округу №172 – мастера спорта по художественной гимнастике из Сыктывкара Марию Прокашеву; по Первоуральскому округу №173 – общественного инспектора Росприроднадзора по Свердловской области Николая Александрова.

Окончательное решение о выдвижении будет принято на съезде партии, который состоится 26 июня в Москве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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