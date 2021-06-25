На выборы депутатов Госдумы в Свердловской области потратят 464 млн рублей

На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в Свердловской области из федерального бюджета выделено 464 млн 350 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня на заседании областного избиркома заместитель председателя Елена Клименко.

Из этого объема 22 млн 336 тысяч освоит непосредственно избирательная комиссия Свердловской области, а 435 млн 710 тысяч рублей будут распределены между нижестоящими комиссиями. Смета ИКСО состоит главным образом из расходов на дополнительную оплату труда и уплату налогов.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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