Эксперт: СР и ЛДПР уже не те, а КПРФ выстрелила себе в ногу

К началу этой недели все четыре парламентские партии назвали имена своих кандидатов в Государственную думу. Насколько напряженной может стать борьба между ними в Свердловской области, «Новый День» спросил у политолога, директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина.

По мнению эксперта, многие кандидаты не раскручены и неизвестны большинству избирателей, поэтому борьба будет идти в большей степени не между людьми, а между партийными брендами, так что большую роль будут играть партийные списки. Что касается одномандатных округов, то ресурсы «Единой России» вполне позволяют ей получить их все. Поэтому другим партиям вкладываться в округа особого смысла нет.

«Та активность отдельных кандидатов, которую мы видим в соцсетях, просто игра. Люди там зачастую выплескивают эмоции, и на этом все. А чтобы мотивировать избирателя пойти на участок и проголосовать, нужна мощная технологическая машина, которая есть только у ЕР, – считает Гагарин. – СР уже не та, ЛДПР тоже. У КПРФ лидер (Александр Ивачев, – прим. ред.) нацелился на Москву, для него главное это. Пример: кандидат Парфенов долгое время удобрял один округ, а его внезапно выдвигают по другому. Похоже на слив кампании. Партия выстрелила себе не то что в ногу, а может, и в другое место. Ионин (кандидат от СР, – прим. ред.) при всей своей активности больше рассчитывает на список и бренд партии».

Что касается выборов в заксо, то, по мнению Гагарина, у ряда новых партий есть шансы попасть туда по спискам. Это и реформированная Партия пенсионеров, которая имеет брендовые плюсы, и «Новые люди», и «Зеленая альтернатива», которая в прошлом году хорошо выступила в соседней Челябинской области. «По сути, мы видим три непарламентских партии, которые могут явно отщипнуть голоса у КПРФ и ЛДПР», – считает Гагарин. Союз эсеров с прилепинцами, возможно, тоже поможет им отбить часть электората коммунистов. У слабой ЛДПР их тоже могут отнять – та же самая «Родина». «При этом, когда мы говорим о списочниках, известные лица не так уж и нужны, конкурируют идеи и бренды, подчеркнул эксперт. – По итогам выборов можно будет увидеть перезагрузку политического ландшафта в заксо».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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