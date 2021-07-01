Вместо осужденного Астахова управляющим Южным округом назначен выходец из прокуратуры

Сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев представил коллективу Александра Гетманчука, назначенного управляющим Южным управленческим округом. Указ о его назначении был подписан главой региона накануне.

Куйвашев сообщил министрам, что до перехода в органы исполнительной власти Гетманчук работал в областной прокуратуре – начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан.

Как уже сообщал «Новый День», в последнее время Южным управленческим округом в статусе и.о. управлял заместитель прежнего руководителя, Михаила Астахова, Сергей Бовт. Михаил Астахов, бывший мэр Каменска-Уральского, был задержан утром 12 мая 2018 года, а потом отправлен под домашний арест. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. 22 июля 2019 года Синарский районный суд приговорил Астахова к штрафу в размере около 12 млн рублей (двукратная сумма взятки) и восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в апелляции наказание смягчили до 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Официально Астахов ушел со своего поста только 28 октября 2019 года, причем «по собственному желанию».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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