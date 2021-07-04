В Екатеринбург приехал глава минздрава РФ Михаил Мурашко

В Свердловскую область прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По данным источников «Нового Дня» в минздраве, причиной визита министра стало ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе – напомним, только за месяц в области удвоилось число больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Койки в медучреждениях снова переводятся под больных Covid-19. Сейчас переводят терапевтическое отделение ЦГБ №1 и больницу № 36.

Напомним, в прошлый раз Михаил Мурашко был в Свердловской области год назад. 17 июля в Екатеринбурге состоялись сразу два закрытых совещания с участием самого Мурашко и главы Росздравнадзора Аллой Самойловой. Несмотря на нейтральное выступление федеральных чиновников перед журналистами после первого совещания, на деле оно прошло в весьма гнетущей атмосфере. Участники мероприятия рассказали, что Мурашко и Самойлова устроили настоящий разнос местным чиновникам – губернатору Евгению Куйвашеву и особенно главе минздрава области Андрею Цветкову. Вскоре после этого Цветков лишился поста министра, зато стал советником губернатора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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