Вслед за Салдой пик паводка ждут в Туринском районе

Спасатели прогнозируют на завтра, 9 июля, неблагоприятную ситуацию с дождевым паводком, на этот раз – на востоке Свердловской области.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, опасной остается ситуация в бассейнах рек Туры и Ницы (включая бассейн Нейвы). В среднем течении реки Ницы начнет формироваться пик дождевого паводка, а в Туре будет расти уровень воды, в том числе в районе города Туринска.

В ближайшие трое суток затопит низководный автомобильный мост у села Жуковское Туринского района, который подтапливается при высоте воды 268 см. Будет временно ограничено автотранспортное сообщение с селом Кумарьинским (7 домов, 12 жителей, детей нет).

Как уже писал «Новый День, последние дни в Свердловской области боролись с последствиями дождевого паводке в Верхней и Нижней Салде. Сейчас речь зашла о возмещении ущерба людям, потерявшим свое имущество. Заявки на денежную компенсацию подали более 160 жителей Верхней Салды. В мобильный пункт приема Нижней Салды поступило 35 заявок. В Горноуральском округе, где от наводнения пострадало три деревни, за помощью обратились 84 человек. Ранее «Новый День» писал, что на первое время пострадавшим власти пообещали выплатить по 10 тысяч рублей. Далее, после оценки ущерба имуществу, будут начислять денежные компенсации до 100 тысяч рублей. Жители, чьи дома не подлежат восстановлению после потопа, должны получить деньги на приобретение нового жилья.

Туринск, Елена Владимирова

Туринск. Другие новости 08.07.21

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