Список кандидатов в свердловское заксо возглавил Жириновский

Свердловское отделение ЛДПР определилось с кандидатами в областное заксобрание.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель отделения Александр Каптюг, в общеобластную тройку списка вошли лидер партии Владимир Жириновский, сам Александр Каптюг и совладелец частной клиники «Гармония» Леонид Хаютин.

Из действующих депутатов заксо в списки ЛДПР вошли только двое – Кирилл Некрасов и Павел Мякишев. Напомним, депутат Михаил Зубарев пойдет на выборы от «Единой России», а Александр Коркин, осужденный за причинение смерти по неосторожности, покинул партию, так как «не видел перспектив».

Также в списках есть депутат Госдумы Игорь Торощин и два депутата екатеринбургской гордумы – Антон Гусев и Григорий Вихарев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.21

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