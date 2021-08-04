Список ЛДПР в заксо зарегистрирован в полном составе

Свердловский избирком зарегистрировал список ЛДПР по единому избирательному округу на выборах депутатов заксобрания.

Как заявил секретарь комиссии Игорь Буртов, сведения о 76 кандидатах, содержавшиеся в ранее заверенном списке, подтвердились. Список зарегистрирован в полном объеме.

Напомним, в общеобластную тройку вошли лидер партии Владимир Жириновский, координатор областного отделения Александр Каптюг и совладелец частной клиники «Гармония» Леонид Хаютин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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