Один из кандидатов в депутаты заксо уже вложил в свою кампанию миллион рублей

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала первые финансовые отчеты кандидатов в депутаты заксобрания.

Из документа следует, что общая сумма, внесенная на счета всех кандидатов, составила 1 млн 2 тысячи 530 рублей. При этом миллион вложил один кандидат – Владимир Радаев из Нижнего Тагила. В отчете указано, что это – его собственные средства. Радаев является действующим депутатом, а также председателем профсоюзной организации ОАО НТМК. Из вложенного миллиона он израсходовал пока только 47 700 рублей – на изготовление и распространение агитматериалов.

Чуть больше 2,5 тысячи рублей положил на свой избирательный счет депутат ЕГД Сергей Мелехин, который баллотируется в заксо по Верх-Исетскому округу. У остальных кандидатов счета пока пусты.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Нижний Тагил, Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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