«Плановый инкубатор» по выращиванию партий не слишком повлияет на политический ландшафт

Несмотря на существенное количество новых партий, заявивших об участии в выборах в свердловское заксобрание, вряд ли его партийная структура изменится существенным образом. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» политологи. Даже негласная административная поддержка не окажет особого влияния.

«Это чисто кремлевские проекты, – прямо говорит политолог Сергей Мошкин. – В прошлом году в Челябинской области только благодаря титаническим усилиям администрации удалось протащить в заксобрание одного представителя «Зеленой альтернативы», разумеется, полностью подконтрольного. Это нужно было для того, чтобы нейтрализовать протест против Томинского ГОКа. Сейчас, когда партия получила мандат в регионе, у нее есть право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. А теперь экологическая тематика начинает доминировать и в некоторых других регионах». Возможно, предполагает Мошкин, челябинская история в каком-то виде повторится и на Среднем Урале. А в целом становление новых партий Мошкин сравнил с «плановым инкубатором»: «Политический ландшафт в России давно сложился. Но так вышло, что на авансцене всего четыре постоянных игрока. На Старой площади понимают, что эта четверка избирателю поднадоела. И чтобы контролируемо оживить повестку, были созданы эти партии. Произошло оживление».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что в целом картина после выборов вряд ли заметно изменится, но все-таки новые партии, возможно, несколько подвинут старую парламентскую оппозицию. «Возможно, это будет РППС, или «Новые люди», или «Зеленая альтернатива», – предполагает Гагарин. Он также согласен, что новые партии могут иметь некую негласную поддержку власти. «Объективно они так или иначе выполняют несколько функций: оживляют политический ландшафт, оттягивают на себя голоса протестного электората, так что вряд ли стоит с этим спорить. Но как именно их поддерживают, не могу сказать, это лучше у них спросить», – отметил он.

Добавим, в выборах-2019 в заксо будут участвовать 11 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия роста, «Родина» и «Коммунисты России».

В 2016 году на выборы в заксо заявились 16 партий, но в бюллетень попали не все: «Казачья партия» провела конференцию по выдвижению, но так и не явилась в избирком. Партия «Воля» выдвинула трех кандидатов по одномандатным округам, но их не зарегистрировали. «Родине» и «Коммунистам России» отказали в регистрации списков. Таким образом, на выборах было представлено 12 партий. Помимо «большой четверки», это были партия «За женщин России» (уже не существует), РППС, «Яблоко», «Зеленые», «Патриоты России», Партия пенсионеров России, Партия роста и «Гражданская платформа». Из всего списка повезло только РППС – в заксо прошел один ее кандидат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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