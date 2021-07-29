«Коммунисты России» выдвинулись в свердловское заксо со списком из иногородних

Свердловский избирком заверил список кандидатов партии «Коммунисты России» для выборов в заксобрание.

Общеобластную тройку возглавил лидер партии Максим Сурайкин («Товарищ Максим»). На втором месте – москвич Дмитрий Зенов, на третьем – житель города Владимира Андрей Никольский. В 25 территориальных группах партии – 75 человек, проживающих в самых разных регионах Российской Федерации, в частности, в Ульяновской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областях, на Камчатке, в Чувашии, в Башкирии и в Крыму. В Екатеринбурге проживают только трое из списка.

Кроме того, избирком указал партии на недочеты, которые необходимо в ближайшее время устранить: у нескольких кандидатов из списка неверно указан ИНН.

Как уже сообщал «Новый День», всего в выборах заксо планировали участвовать 11 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». Все уже подали свои списки в избирком.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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